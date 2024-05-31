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Решение суда присяжных по делу Трампа могут отменить

Сиверт: обвинительное решение по делу Трампа будет отменено из-за нарушений

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Cheney Orr/Reuters

Бывший прокурор, доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт заявил, что обвинительное решение по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации будет отменено из-за процессуальных нарушений. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что решение суда присяжных отменят на апелляции, ведь судья в рамках процесса нарушил принципы справедливого разбирательства. Он не требовал от прокуратуры ознакомить защиту с сутью обвинений до процесса, позволил вынести вердикт без единогласной позиции присяжных по всем обвинениям и принял спорные доказательства, которые не относятся к материалу дела.

Сиверт добавил, что в уголовном праве есть законы, в техническом нарушении которых можно обвинить кого угодно.

До этого конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин после вынесения жюри присяжных вердикта экс-президенту США Дональду Трампу сравнила страну с банановой республикой.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам уголовного дела о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший глава Белого дома не признал свою вину ни по одному из пунктов.

Судья отклонил ходатайство адвоката Трампа о его невиновности. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

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