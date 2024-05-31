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В США шестеро человек пострадали в ходе перестрелки с полицейскими

CBS: в США шестеро человек пострадали в ходе перестрелки в Миннеаполисе

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Shutterstock

В США шестеро человек пострадали в ходе перестрелки в Миннеаполисе. Об этом сообщает телеканал CBS.

Среди пострадавших оказались двое полицейских, один из которых в критическом состоянии. Жителей города призывают избегать района происшествия, другие подробности не приводятся.

До этого президент США Джо Байден обратился к гражданам после массовой стрельбы в штате Миссури.

Таким образом он прокомментировал трагедию в штате Миссури, где в результате стрельбы 14 февраля пострадали десятки человек. Глава государства подчеркнул, что случившееся «глубоко ранило американскую душу».

В то же время Байден обратился к американскому конгрессу, призвав запретить штурмовое оружие в стране и ужесточить проверки потенциальных покупателей. По словам хозяина Белого дома, США должны стать государством, где люди могут заниматься повседневными делами и не бояться за свою жизнь из-за возможного «оружейного насилия».

Ранее автомобилист протаранил пропалестинскую забастовку в американском Миннеаполисе.

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