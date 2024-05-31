В ГД внесут закон о запрете на розничную продажу любых вейпов

Межфракционный закон о запрете на розничную продажу любых вейпов внесут в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС.

Запрещены к розничной торговле будут как никотинсодержащие, так и безникотиновые вейпы и жидкости для них.

Составители законопроекта отметили десятикратный рост числа подростков, курящих вейпы, в период с 2011 по 2023 год. Отмечается, что сейчас запрет на продажу вейпов несовершеннолетним легко обходится.

По словам депутатов, содержащиеся в безникотиновых жидкостях для вейпов глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители при вдыхании в виде пара могут привести к тяжелым заболеваниям легких.

До этого в правительство были направлены проекты об ужесточении правил продажи вейпов.

Он отметил, что данные инициативы запретят продажу вейпов в павильонах, а также увеличат штрафы за несоблюдение ограничений продажи продукции с никотином и установят уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним. Кроме того, будет ограничен перечень вкусовых добавок.

Ранее депутаты предложили запретить онлайн-торговлю табаком и вейпами.