Россиян предупредили, чем грозит дефицит йода в организме

В иерархии микроэлементов йод в приоритете — на уровне железа. Сильнее всего он расходуется щитовидной железой, но при этом содержится и должен восполняться во всех тканях и органах. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталья Дивеева, системный, интегративный, детский нутрициолог.

По словам эксперта, самым популярным препаратом по восполнению йода в организме считается Йодомарин, однако из-за того, что он содержит неорганический йод, его поглощает только щитовидная железа, а остальные ткани и органы не насыщаются.

«Еще одно препятствие для усвоения йода — наличие таких тяжелых металлов в почве, воздухе, воде как литий, мышьяк, ртуть и сурьма. В Москве наличие тяжелых металлов превосходит норму в 10 и более раз. Это значит, что суточная норма йода — 150-200 мкг в таких городах должна быть увеличена во много раз для достижения минимального эффекта», — объяснила Дивеева.

Особенно от недостатка йода страдают женщины. По статистике у 19 женщин из 1000 наблюдается дефицит йода. И всего у 1 из 1000 мужчин. Происходит это из-за более активной гормональной системы: в период беременности организм расходует микроэлементы на рост новых клеток. По данным ВОЗ, 2 млрд человек (каждый четвертый житель Земли) находится в группе риска, т.е. живет в эндемичных по йододефициту регионах (95% территории РФ)

«Йод содержится в таких продуктах, как, например, морские сорта рыбы. 100 граммов минтая, наваги, пикши, сайры содержит 100% суточную норму йода. Не на много по содержанию йода им уступают треска, путассу и креветки. А также морские водоросли: ламинария, нори, вакамэ в 1 грамме содержат от 460 до 1000% рекомендуемой ВОЗ суточной нормы для взрослого человека. Это значит, что приблизительно 1 грамма водорослей достаточно на 1 неделю, если в окружающей среде нет условий, отменяющих накопление йода», — добавила специалист.

Нутрициолог отметила, что йодированная соль — наиболее доступный способ восполнения йода. В 1,5 чайной ложке йодированной соли содержится суточная норма йода. Покупая йодированную соль, обратите внимание на упаковку: вам нужен «йодат калия», а не «йодид калия», поскольку последний также быстро испаряется. Для тех, у кого аллергия на рыбу, могут восполнить йод из ламинарии в нутрицевтиках (бадах). Также можно принимать жидкий йод (в составе: калия йодит, сок травы звездчатки средней, концентрат винограда, сок апельсина, витамин С, стевия, вода)

«Хлор, фтор и бром также вытесняют йод. Поэтому, если эти элементы присутствуют при приготовлении блюда с нефильтрованный водой, содержание йода снизится. А если наравне с йодом в рационе присутствуют селен и кобальт, то усвоение йода повысится. Фрукты, ягоды, овощи и злаки, произрастающие на обогащенных йодом почвах, то есть в особенности вблизи морских водоемов, также обогащены йодом. Но надо заменить, что за последние 100 лет почва территорий РФ утратила содержание йода на целых 20%», — рассказала специалист.

Йод укрепляет иммунитет, способствует работе мозга, восстанавливает гормональный баланс, восполняет здоровую функцию молочных желез и яичников, обеспечивает клеточный рост всех тканей организма и здоровье репродуктивной системы, улучшает умственные способности, память, снижает сонливость, раздражительность, быструю утомляемость апатию и депрессию; снижает риск атеросклероза и частые простудные и инфекционные заболевания.

«Симптомы дефицита йода: гипотериоз, развитие кист, кистозно-фиброзная мастопатия, отеки, запоры, лишний вес, сонливость, раздражительность, быстрая утомляемость, апатия, депрессия, замедление роста и развития у детей, боль в мышцах, высокий холестерин, сложности с потоотделением (не потеете в бане и при физических нагрузках), низкое либидо, усталость, сложности с зачатием.

Симптомы переизбытка йода: тахикардия, тремор конечностей, гипергидроз (избыточное потоотделения), экзофтальм (выпячивание глазного яблока орбиты), жидкий стул, повышенная психическая возбудимость, миопатия (нервно-мышечные заболевания), йододерма (поражение кожи), воспаление слизистых оболочек дыхательных путей. Также с переизбытком йода связывают истощение в связи с гиперактивацией щитовидной железы», — подчеркнула Дивеева.

Самостоятельно диагностировать дефицит или переизбыток йода по симптомам не рекомендуется, так как симптомы могут быть характерны при дефиците и избытке других микроэлементов. Рекомендовано проводить лабораторную диагностику: самый информативный анализ можно получить, собрав суточную мочу.

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