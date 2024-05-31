Эксперт предупредил, что отказать в китайской визе могут тем, кто долго был в Турции

Спрос на китайские визы стал очень активным последние несколько месяцев. С марта начался высокий сезон по оформлению виз в Китай. Оформляют и бизнес-визы, и туристические. Есть также заявки на разрешительные документы с целью обучения в китайских высших учебных заведениях либо в школах, рассказал «Газете.Ru» Илья Блажиевский, визовый эксперт, учредитель и руководитель международной сети визовых центров EasyVisa.

«Оформление китайской туристической или деловой визы сейчас занимает около недели. Если оформлять через аккредитованные агентства — получается быстрее, подача документов возможна уже на следующий день без присутствия заявителя, а готовая виза будет на руках уже через четыре дня», — объяснил он.

В первый раз туристическая виза выдается однократная на три месяца с коридором въезда 30 дней. Далее можно запрашивать визу на более долгий срок — полгода.

«Также Мы не берем в расчет рабочие визы. Они действуют гораздо дольше. Для бизнесменов выдаются однократные, двукратные или многократные на полгода или на год. Тип визы зависит от цели вашей поездки, сроков пребывания и количества визитов за определенный промежуток времени», — заявил эксперт.

В Китае существует разные визы.

«Туристическая виза (L). Ее выдают путешественникам, которые собираются в Китай на отдых. Виза для бизнеса (M). Такая виза позволяет приезжим проводить коммерческие операции, участвовать в выставках, заключать договоры, а также арендовать или покупать недвижимость на территории Китая. Учебная виза (X). Такая виза предназначена для тех, кто едет в Китай поступать в вуз или проходить производственную практику на предприятии. Рабочая виза (Z). Позволяет официально трудоустроиться в компанию на территории Китая. Чтобы получить такую визу, нужно получить особое разрешение на работу в Китае от уполномоченных государственных структур. Семейная виза (Q). Ее выдают родственникам граждан Китая. Бывает двух типов: Q1 выдают на срок больше 180 дней, Q2 — на срок менее 180 дней. Семейная виза (S). Такую визу выдают людям, желающим навестить в Китае своих родственников, которые не являются гражданами страны. Например, студентов или работников китайских компаний, которые переехали в Поднебесную из других стран. Виза членам экипажа (С) выдается пилотам, стюардам, а также другому персоналу международных транспортных средств», — рассказал специалист.

Также, есть транзитная виза (G). Для транзитных пассажиров авиарейсов с пересадкой в пределах одного аэропорта в течение трех суток будет достаточно заполнить миграционную карту. Но если нужно ехать в другой аэропорт или добираться другим транспортом, нужно оформить визу G.

«Неделовой визит (F). Эту визу оформляют люди, которые приехали в Китай, чтобы посетить различные научные конференции, конкурсы или лекции. Ее же выдают студентам по обмену, а также тем, кто проходит в стране стажировку. Виза таланта (R). Особое въездное разрешение, которое выдается крайне редко по инициативе китайского правительства гражданам с высокими научными и профессиональными знаниями и достижениями. Виза для постоянного жительства (D). Ее выдают людям, которые собираются переехать в Китай», — добавил эксперт.

Отказать в визе могут тем, кто находился в длительных поездках в Турции, из-за политической обстановки между этими странами. Допускаются не долгосрочные поездки в Турцию (одна, две или три недели). Если в паспорте имеются штампы, которые доказывают нахождение человека в этой стране 28 и более дней, то такому заявителю скорей всего будет отказано в приеме документов на визу, резюмировал Блажиевский.

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