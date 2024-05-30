В Рособрнадзоре заявили об особом контроле за ситуацией с досмотром школьников

Информация в СМИ о нарушении прав участников ЕГЭ по русскому языку при допуске их в пункт проведения экзаменов (ППЭ), расположенный в школе № 62 города Воронежа, 28 мая 2024 г. была оперативно принята в работу и рассмотрена с участием Министерства образования Воронежской области. Об этом заявил пресс-секретарь Рособрнадзора Александр Стрига.

По его словам, созданная региональная рабочая группа в ходе проверки не подтвердила факт превышения полномочий со стороны работников ППЭ. Он уточнил, что в ходе проверки были просмотрены видеозаписи с камер на входе в ППЭ и камер наружного наблюдения.

«Вместе с тем Рособрнадзор держит ситуацию с допуском участников ЕГЭ в ППЭ на особом контроле, в том числе в Воронежской области. Следует отметить, что допуск в ППЭ и связанные с ним процедуры осмотра участников ЕГЭ и работников ППЭ на выявление запрещенных предметов обеспечивают не только соблюдение установленного порядка проведения экзаменов», — сказал он.

Стрига подчеркнул, что они также направлены на решение вопросов обеспечения безопасности лиц, находящихся в ППЭ в день проведения экзамена.

«В настоящее время в силу объективных причин вопрос обеспечения безопасности пребывания в местах проведения экзаменов является первоочередным. Обращаем внимание, что требования порядка, в том числе к осмотру лиц, приходящих в ППЭ, распространяются и на участников ЕГЭ, и на работников ППЭ», — добавил он.

Представитель Рособрнадзора уточнил, что проводится разъяснительная работа с региональными органами управления образования о необходимости неукоснительного соблюдения порядка, а также им было рекомендовано информировать по этим вопросам участников экзаменов, их родителей, и лиц, привлекаемых к работе в ППЭ.

«На сегодняшний день для нас приоритетными вопросами являются безопасность всех лиц, находящихся в пунктах проведения экзаменов, создание комфортной обстановки на экзамене, учитывая естественное волнение в период экзаменов, а также особое психоэмоциональное состояние, вызванное напряженной обстановкой в стране и мире», — заключил Стрига.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что учениц воронежской школы №62 не заставляли раздеваться перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ), после проверки этот факт не подтвердился.