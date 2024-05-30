В Архангельске участники форума «Арктика. Лед тронулся» высадили Аллею регионов

В Архангельске в рамках III Всероссийского молодежного форума «Арктика. Лед тронулся» 30 мая заложили Аллею регионов международной акции «Сад памяти». Об этом говорится в сообщении организаторов.

Каждое высаженное памятное дерево стало символом одного из 89 российских субъектов, которые ежегодно участвуют в экологическо-патриотическом проекте.

Высадку живых памятников также посвятили фронтовикам Великой Отечественной войны, которые в далекие сороковые годы из всех уголков страны отправились защищать рубежи Родины.

К торжественной высадке присоединились участники форума-фестиваля, представители власти и бизнеса, а также бессменные друзья акции – «Волонтеры Победы» и участники Всероссийского сообщества детей и молодежи «Движение Первых».

В числе спикеров – заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко, сенатор от Ненецкого автономного округа Денис Гусев, генеральный директор АНО «Сад Памяти» Элмурод Расулмухамедов, а также директор представительства государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в Северо-Западном федеральном округе Сергей Комов.

«Нам в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией подарили Крымскую сосну и сегодня мы ее посадили. Будем в дальнейшем беречь ее. Но самое главное, что маленькие деревья мы сегодня посадим в честь каждого из 89 субъектов. Надеюсь, эта Аллея будет радовать жителей Архангельской области и становится еще зеленее», — поделился Евгений Автушенко.

Свое дерево высадил и сенатор Ненецкого автономного округа Денис Гусев. Спикер приветствовал участников и назвал акцию удачным мероприятием, которое объединяет все российские субъекты.

«НАО рад быть частью такого события и высаживать Аллею, чтобы поддержать нашу и непобедимую и очень мощную страну!», — сказал Денис Гусев.

Также на закладке Аллеи о партнерской поддержки важной инициативы несколько слов сказал Сергей Комов. Он подчеркнул, что сегодняшний день стал в рамках проведения мероприятия знаковым и особенным.

«Мне приятно сегодня находится на Архангельской земле, на территории Арктики. Мне бы хотелось, чтобы вы прочувствовали сегодняшнюю атмосферу и полюбили это место — чтобы ваше сердце оставалось с Арктикой и с Россией. И как у нас заведено, всегда будем поддерживать все прекрасные традиции», — отметил Сергей Комов.

Высаженная памятная Аллея регионов несет в себе несколько смыслов, отметили организаторы мероприятия. Зеленые памятники символизируют единство российских субъектов, историческую память и сохранение подвигов героев.