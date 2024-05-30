В Туве подросток получит 8 млн рублей за удар током под ЛЭП

Суд в Кызыле удовлетворил исковое требование прокуратуры о взыскании компенсации с республиканского филиала ПАО «Россети Сибирь» за электротравму подростка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в июле 2023 года, трое подростков верхом на лошадях ехали из села Аржаан в сторону чабанской стоянки. Один из мальчиков случайно задел рукой свисавший с линии электропередачи провод.

Школьник получил удар током и ожоги тела. Пострадавшего удалось спасти. По требованию прокуратуры, суд обязал компанию «Россети Сибирь Тываэнерго» компенсировать причиненный вред здоровью и выплатить мальчику 8 миллионов рублей.

До этого сообщалось, что в Ставропольском крае ребенка ударило током, когда он запускал воздушного змея. Порывом ветра игрушку унесло на провода ЛЭП, ребенок получил удар током, спасти его не удалось. По предварительной информации, воздушный змей был прикреплен на металлический провод, обладающий высокой проводимостью электричества. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти работника ТЭЦ ударило током, мужчина получил ожог 85% тела.