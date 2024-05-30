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В ГД призвали взять дело об изнасиловании мальчика из Тывы под контроль

В ГД попросили Краснова взять на контроль дело об изнасиловании мальчика в Тыве

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Нина Зотина/РИА Новости

Комитет Госдумы по семье обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой взять на контроль расследование по делу об изнасиловании 10-летнего мальчика в Тыве. Об этом сообщила глава комитета Нина Останина в своем Telegram-канале.

«Общественность и жители Тывы возмущены и требуют справедливого суда», — написала она.

Депутат обратила внимание, что обвиняемые (трое молодых людей 2005, 2005 и 2008 годов рождения) предстанут перед Верховным судом республики. При этом, по ее словам, защита затягивает процесс, используя различные уловки, чтобы перенести заседание.

Парламентарий выразила обеспокоенность, что обвиняемые могут уйти от ответственности, так как, по непроверенным данным, принадлежат к влиятельным и состоятельным семьям.

Дело о сексуальном насилии над мальчиком в тувинском селе направили в суд в июле 2023 года. По версии следствия, в январе 2023 года трое подростков из села О-Шынаа Тес-Хемского района совершили действия сексуального характера с применением насилия в отношении школьника.

Ранее четверо подростков изнасиловали девочку на детской площадке.

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