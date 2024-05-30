Беременная россиянка пришла в кафе и нашла металлический шуруп в бельгийских вафлях

Челябинское кафе приготовило блюдо с шурупом для беременной посетительницы. Об этом она сама рассказала в группе «Едим вместе. Челябинск» во «ВКонтакте».

По словам пострадавшей, все произошло 28 мая в пространстве «Гастропарк» в ТЦ «Фокус».

«Решила попробовать вафлю в belgianwaffles74. Заказала вафлю с нутеллой и клубникой. Сделали достаточно быстро, выглядела очень аппетитно», — рассказывает женщина.

Она говорит, что уже попробовала блюдо и совершенно случайно почувствовала и достала изо рта шуруп. После этого клиентка обратилась к сотруднице кафе, которая не смогла объяснить, как посторонний предмет оказался на тарелке, а также проигнорировала просьбу выдать ей книгу жалоб, но предложила в качестве извинения мороженое или новую вафлю. В итоге девушке просто вернули деньги за испорченное блюдо.

«Пишу это не для того, чтобы раздуть скандал, хочу просто уберечь людей от таких ситуаций, и чтобы начальство данного заведения обратило внимание на оборудование, на котором работают сотрудники, ну и, конечно же, на самих сотрудников», — подчеркнула пострадавшая.

Ранее россиянин проглотил шурупы и попал в реанимацию с перитонитом.