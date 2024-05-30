Пьяные подростки арендовали коттедж и разгромили его

В Пушкине компания подростков арендовала коттедж для вечеринки и устроила там погром. Об этом сообщает «78.ru».

Молодые люди устроили шумную вечеринку в арендованном на сутки загородном доме. По словам владельца коттеджа, пьяные подростки громили стены в доме с помощью кувалды, снесли дверь, разбили окна, погнули плазму, разбросали вещи и залили кровью пол, и с истошными криками бегали по участку, пугая людей вокруг.

«Там от дома практически ничего не осталось. Они хотели поджечь, но не получилось. Знакомый сдал дом через интернет, не я. Другие взрослые люди заключили договор, потом на участке оказались подростки, разгромили все», — рассказал владелец дома.

Собственник жилища связался с родителями подростков, но не все готовы возмещать причиненный ущерб. Мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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