Похищение уфимки неизвестными попало на камеры видеонаблюдения

В Уфе несколько мужчин похитили женщину, которая шла с коляской через двор. Об этом сообщает издание UTV.

Инцидент произошел 30 апреля у дома на Уфимском шоссе. На опубликованных кадрах с камеры домофона видно, как к женщине, которая идет по двору с коляской, подходят четверо неизвестных в черном. Между уфимкой и мужчинами завязывается разговор. В какой-то момент женщина оставляет коляску, начинает пятиться назад. Двое берут ее за руки и тянут в сторону припарковавшегося рядом белого кроссовера. У машины поджидают еще двое, которые помогают посадить просящую о помощи мать в салон. После этого авто уезжает.

Ребенка один из похитителей уносит в неизвестном направлении.

Официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.

До этого в Минеральных Водах женщина решила похитить бывшего супруга из-за раздела имущества.

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