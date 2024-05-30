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Мишустин назвал долю россиян, которых коснется прогрессивная ставка НДФЛ

Мишустин: прогрессивная шкала НДФЛ принята «с запасом», она коснется 3% россиян

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство РФ решило сделать минимальную планку для прогрессивной ставки налога для физических лиц (НДФЛ) более высокой, чтобы она коснулась не более 3% граждан. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ, сообщает ТАСС.

Премьер подчеркнул, что Правительство приняло в качестве первой планки для применения прогрессивной ставки НДФЛ удвоенный показатель средней заработной платы по стране.

«Правительство решило учесть рекомендацию с запасом, повысив этот уровень до 200 тысяч рублей, — и в результате изменения коснутся 3% работающего населения, тех, кто действительно получает больше доход», — сказал Мишустин.

Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что градация налога на доходы физических лиц (НДФЛ) была предложена именно в таком виде, потому что запрос общества был на справедливость.

В России предлагается ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль компаний увеличится с 20% до 25%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне назвали справедливый уровень дохода для повышенного налога.

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