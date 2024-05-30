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Выпускники и ученики школ искусств Москвы посетят театры и концертные залы

Для учащихся столичных школ искусств пройдет показ балета «Лебединое озеро»

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Depositphotos

Департамент культуры города Москвы подготовил для выпускников и учеников детских школ искусств специальную программу в честь окончания учебного года, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в рамках программы более 300 выпускников и учеников школ искусств Москвы бесплатно посетят столичные театры и концертные залы.

Так, будущие актеры, режиссеры и музыканты побывают в Театре Оперетты, Театре на Малой Ордынке, Московском детско музыкально-драматическом театре «Поколение», Театре Терезы Дуровой, Театре на Трубной, а также в концертном зале «Зарядье» и «Москонцерт Холле».

В Депкульте Москвы уточнили, что 31 мая для ребят пройдет показ балета «Лебединое озеро» в «Москонцерт Холле». Балет будет представлен Московским государственным театром балета классической хореографии под руководством Элика Меликова.

Ранее дети уже побывали в «Театре Оперетты», где увидели мюзикл «Анна Каренина». В «Театре на Трубной» для учащихся провели экскурсию «Мифы Дома на Трубе», а в Театре на Малой Ордынке юные зрители посмотрели постановку Александра Рыхлова «Маяковский. Городской мюзикл». Также они узнали историю Театра Терезы Дуровой.

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