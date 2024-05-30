Путин вручил государственные награды бывшим членам правительства

Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды членам кабинета министров, которые покинули свои посты. Трансляция мероприятия опубликована в Telegram-канале Кремля.

Орденом «За заслуги перед отечеством» III степени был награжден экс-министр энергетики Николай Шульгинов. Орден «Заслуги перед Отечеством» IV степени президент вручил Олегу Матыцину, возглавлявшему Министерство спорта. Орденом Почета награждена бывший вице-премьер Виктория Абрамченко.

После этого, награды из рук президента получили и действующие чиновники. Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко была удостоена звания Героя Труда России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин получили ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Орден Александра Невского получил депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов.

Сообщалось, что Путин подписал указ о введении нового почетного звания — «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Оно может присваиваться членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Ранее Путин наградил писателя, написавшего о нем книгу.