«Первый казачий» опубликовал репортаж о работе артбригады «Волга»

Бойцы смешанного артиллерийского дивизиона «Лугань» Казачьей артиллерийской бригады «Волга» успешно выполняют атаки по противнику в зоне СВО с помощью тяжелого самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», сообщается в Telegram-канале «Первый казачий».

Казаки между собой ласково называют миномет «Лазорик».

Снаряды миномета поражают не только скопления живой силы и бронетехники, но и укрепленные здания.

«Когда гаубицы не могут справиться, зовут «Лазорика». Он решает проблему», — сказал один из казаков.

Вес каждой мины составляет не менее 130 кг. Их грузят с помощью лебедки.

«Лазорик постоянно перемещается, чтобы противник не смог отследить миномет», — добавил боец артбригады «Волга».