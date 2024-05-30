В ФСИН опровергли информацию о гибели подозреваемого в убийстве участника СВО

Эвакуаторщик и бывший участник СВО Руслан Шингирей, признавшийся в убийстве второклассницы из станицы Ольгинской жив, он находится в СИЗО. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН.

«Информация о смерти недействительна, и Шингирей жив», — уточнили в сообщении.

До этого стало известно якобы о смерти подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки.

18 мая в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области рассказали, что правоохранители задержали 25-летнего жителя поселка Дорожный Аксайского района, который работает водителем эвакуатора. Он признал вину в убийстве малолетней школьницы.

Знакомые обвиняемого уточнили, что он был контрактником и в 2022 году попал на спецоперацию. По словам женщины, живущей с Шингиреем по соседству, однажды он пропал, его искали. Она уверена, что мужчина расторг контракт.

Ранее дважды судимый за избиение до смерти экс-вагнеровец вернулся с СВО и снова убил человека.