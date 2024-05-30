Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти полуторагодовалый ребенок выпал из окна третьего этажа

В Ленобласти ребенок выпал из окна и попал в больницу

close
100%
Shutterstock

В Киришах следователи устанавливают обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, выпавшего из окна квартиры. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в многоэтажке в Киришах. Из окна квартиры на третьем этаже выпал полуторагодовалый мальчик. Ребенок выжил, с многочисленными травмами пострадавшего госпитализировали в детскую больницу.

По предварительной информации, ребенок находился в квартире вместе со взрослыми родственниками, которые оставили его без присмотра.

До этого сообщалось, что в городе Алексине Тульской области следователи устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Горького, двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. По предварительной информации, девочка облокотилась на москитную сетку и вместе с ней упала с высоты. Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливает региональный СК.

Ранее годовалая девочка выпала из окна 11-го этажа, пока мать на минуту отвлеклась.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами