В Ленобласти полуторагодовалый ребенок выпал из окна третьего этажа

В Киришах следователи устанавливают обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, выпавшего из окна квартиры. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в многоэтажке в Киришах. Из окна квартиры на третьем этаже выпал полуторагодовалый мальчик. Ребенок выжил, с многочисленными травмами пострадавшего госпитализировали в детскую больницу.

По предварительной информации, ребенок находился в квартире вместе со взрослыми родственниками, которые оставили его без присмотра.

До этого сообщалось, что в городе Алексине Тульской области следователи устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Горького, двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. По предварительной информации, девочка облокотилась на москитную сетку и вместе с ней упала с высоты. Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливает региональный СК.

Ранее годовалая девочка выпала из окна 11-го этажа, пока мать на минуту отвлеклась.