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Участников форума по Украине в Швейцарии будут сопровождать военные вертолеты

Tages-Anzeiger: боевые вертолеты будут сопровождать участников форума по Украине

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Shutterstock/Ryan Fletcher

Военнослужащие на вертолетах и в автоколоннах будут сопровождать участников конференции по Украине по пути от аэропорта в Клотене до швейцарского Бюргенштока, где и пройдет встреча. Об этом сообщает газета Tages-Anzeiger со ссылкой на главу полиции полукантона Нидвальден Штефана Гридера.

Отмечается, что конференция в Швейцарии запланирована на 15–16 июня.

Для работы вертолетов вблизи отеля, где будут размещены гости, в ближайшее время построят отдельную вертолетную площадку, сказал Гридер.

Он также подчеркнул, что для безопасности участников форума местных жителей будут пропускать домой только после предъявления специальных пропусков.

Гридер добавил, что эта операция получила название «Tridente 24», что переводится с итальянского как «трезубец» — отсылка к гербу Украины.

Накануне сообщалось, что ООН будет представлена на конференции по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров призвал страны глобального Юга не поддаваться на давление Запада и отказаться от участия в швейцарской встрече по Украине.

Ранее Китай допустил, что проведет свою конференцию по Украине.

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