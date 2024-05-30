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Психологи назвали причины неадекватного поведения людей в интернет-чатах

Психолог Дугенцова: агрессия пользователей в сети не связана с их психотипами

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Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Если люди ведут себя неадекватно в сети или пишут в чатах агрессивные сообщения, то правильнее всего будет это игнорировать, считает психолог Дарья Дугенцова. Обычно такое поведение объясняется тем, что в реальной жизни человек не дает себе возможности выразить гнев, компенсируя это с помощью телефона, объяснила нила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Чаще люди выражают агрессию в чатах, где состоят малознакомые для них пользователи, а не друзья или родственники, отметила специалист.

«Сорваться на соседей как-то проще, ведь это не близкие люди», – пояснила она.

В первую очередь это связано со страхом человека получить агрессию в ответ, а в случае, если речь идет о близких людях, такой сценарий более вероятен, добавила психолог. Отвечать на агрессивные сообщения, по ее мнению, не стоит, так как у человека в данном случае нет задачи разобраться в проблеме – он лишь хочет выплеснуть эмоции.

По-другому нужно реагировать на ситуации, когда человек просто пишет в чаты много сообщений, считает Дугенцова. Обычно это говорит о нехватке внимания. В таких случаях, по ее мнению, лучше всего будет проявить какую-то позитивную реакцию – лайкнуть сообщение, ответить.

Психологи ранее объяснили причины жестокости и агрессии детей.

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