В Северодвинске жена напала на мужа с ножом из-за того, что он не хотел сидеть с ребенком

В Северодвинске будут судить местную жительницу, которая напала с ножом на мужа из-за спора о воспитании ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2024 года, между 25-летней женщиной и ее мужем возникла ссора, мужчина не хотел сидеть с новорожденным ребенком.

Супруг толкнул женщину, россиянка упала, в гневе она схватила нож и ударила мужа в область грудной клетки. Спасти пострадавшего не удалось, в отношении молодой женщины возбудили уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что на Кубани пенсионерка напала на мужа с ножом из-за того, что ее разбудили. Инцидент произошел в станице Стародеревянковской, на улице Буденного. По версии следствия, в день произошедшего пенсионерка решила отдохнуть, но в какой-то момент муж ее разбудил и в результате между ними произошел конфликт. Пенсионерка взяла со стола кухонный нож, нанесла один удар в область груди мужчины, попав в сердце. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Суд признал пенсионерку виновной и приговорил ее к семи годам лишения свободы.

Ранее в Пермском крае мужчина спас подругу от ревнивой супруги с ножом.