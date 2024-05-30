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В Астрахани педагог колледжа домогался студентов, обещая им хорошие оценки

РЕН ТВ: в Астрахани педагога колледжа обвинили в домогательствах студентов

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Астрахани преподавателя физики одного из колледжей обвинили в домогательствах учащихся. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, педагог приставал к студентам колледжа, обещая им хорошие оценки. Преподаватель трогал двух учащихся за интимные места. Личности пострадавших не раскрываются.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Преподаватель признался в противоправных действиях и написал явку с повинной.

До этого сообщалось, что в Ленобласти 25-летнюю учительницу начальных классов заподозрили в совращении 11-летнего мальчика. По версии следствия, учительница на протяжении нескольких месяцев домогалась четвероклассника. Педагог оставляла мальчика с собой наедине после уроков и совершала в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Кроме того, девушка обменивалась с учеником интимными фотографиями в переписке. В отношении педагога возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Ранее учительницу из Омска посчитали некомпетентной после поцелуев с десятиклассником.

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