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Мошенники обобрали пермского директора школы на 2,2 млн рублей

В Перми мошенники обокрали директора школы на 2,2 млн рублей

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Depositphotos

В Перми мошенники обокрали 62-летнего директора одной из городских школ на миллионы рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Неизвестный от лица руководства связался с женщиной в мессенджере и сообщил, что ею якобы интересуются сотрудники ФСБ. После этого россиянке позвонил злоумышленник, который представился работником службы и заявил, что кто-то оформляет на имя пермячки кредиты и переводит средства в недружественную страну, где их используют для помощи террористам.

Напугав женщину уголовным преследованием, аферист предложил ей перевести свои накопления на указанный им счет под предлогом якобы сохранения денег. Директор последовала инструкциям мошенника и отправила преступникам 2,2 млн рублей.

Когда злоумышленник перестал выходить на связь россиянка поняла, что ее обманули. После этого она обратилась за помощью в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянам объяснили, как защититься от мошенничества с SIM-картами.

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