Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мурманске четырехлетний мальчик выжил после падения из окна

В Мурманске ребенок выпал из окна на четвертом этаже

close
100%
СУ СК России по Мурманской области

В Мурманске следователи устанавливают обстоятельства падения из окна малолетнего ребенка, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в пятиэтажке по проспекту Кирова, из окна верхнего этажа выпал четырехлетний ребенок. Как установили следователи, мальчик находился в квартире вместе с матерью и другими взрослыми, сумел открыть окно, выбрался на подоконник и не удержав равновесие, упал с высоты пятого этажа.

Пострадавший выжил, он госпитализирован с различными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге девочка оказалась в больнице после падения с пятого этажа. Инцидент произошел во Фрунзенском районе. Причиной произошедшего стало то, что родители отвлеклись от трехлетнего ребенка. В результате девочка получила множественные переломы, повреждения внутренних органов и открытую черепно-мозговую травму. Петербурженку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Ребенок в коме. За ее жизнь борются врачи.

Ранее в Алексине двухлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами