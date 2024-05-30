В Мурманске четырехлетний мальчик выжил после падения из окна

В Мурманске следователи устанавливают обстоятельства падения из окна малолетнего ребенка, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в пятиэтажке по проспекту Кирова, из окна верхнего этажа выпал четырехлетний ребенок. Как установили следователи, мальчик находился в квартире вместе с матерью и другими взрослыми, сумел открыть окно, выбрался на подоконник и не удержав равновесие, упал с высоты пятого этажа.

Пострадавший выжил, он госпитализирован с различными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге девочка оказалась в больнице после падения с пятого этажа. Инцидент произошел во Фрунзенском районе. Причиной произошедшего стало то, что родители отвлеклись от трехлетнего ребенка. В результате девочка получила множественные переломы, повреждения внутренних органов и открытую черепно-мозговую травму. Петербурженку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Ребенок в коме. За ее жизнь борются врачи.

Ранее в Алексине двухлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой.