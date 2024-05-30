Стали известны подробности инцидента с попыткой школьников достать провода ЛЭП удочкой

Двое школьников, которые в Чапаевске достали удочкой до проводов ЛЭП, госпитализированы в реанимацию больницы имени Середавина в Самаре. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у одного из пострадавших 85% ожогов кожных покровов, второй юноша получил 45% ожогов тела. Третий мальчик не пострадал.

Знакомые девятиклассников рассказали, что подростки растут в благополучных семьях, а случившееся было обычной шалостью.

В региональных Telegram-каналах появилась видеозапись, как трое школьников забрасывают удочку на провода и получают мощный разряд током.

До этого в Рязани пожарные выехали на вызов в квартиру, в которой ребенок играл с зажигалкой. Пожилая женщина оставила предмет на балконе, и ее внук решил поиграть с зажигалкой. Действия мальчика привели к тому, что сгорели комнаты и балконы двух квартир.

Ранее в Иркутской области четырехлетний мальчик бросал спички в щели в полу и сжег дом.