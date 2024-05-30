Власти Чебаркуля отреагировали на ролик с ящиками для перевозки тел бойцов СВО

Власти Чебаркуля Челябинской области выразили возмущение в связи с опубликованным ранее роликом с брошенными на городском кладбище транспортировочными ящиками и гробами для погибших участников специальной военной операции (СВО), начата служебная проверка. Об этом пишет 74.ru.

«В настоящее время с территории муниципального кладбища в месте захоронения безродных все транспортировочные ящики и гробы вывезены и утилизированы», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что власти начали служебную проверку.

Ситуацию также прокомментировала глава Чебаркуля Светлана Виноградова.

«В настоящее время с территории кладбища в местах захоронения безродных все транспортировочные ящики вывезены. По распоряжению администрации Чебаркульского городского округа инициирована служебная проверка по данному факту», — отметила она.

По ее словам, вопрос поставлен на контроль правоохранительных органов города.

Виноградова отметила, что опубликованный ранее ролик с брошенными ящиками и гробами вызвал у нее «глубочайшее душевное возмущение».

До этого сообщалось, что в городе Чебаркуль Челябинской области вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) местный житель Иван Кумов до смерти забил земляка, ветерана боевых действий в Чечне Алексея Худякова.

Ранее в Волгограде на участника СВО напали, избили и украли у него три млн рублей.