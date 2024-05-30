«Приехал с вещами»: отец Шарлота рассказал, что певца шокировало продление ареста

Валерий Шарлот, отец певца Эдуарда Шарлота, подтвердил «Газете.Ru» информацию о том, что на сына возбудили новое уголовное дело из-за публикации о «русскоязычных ублюдках» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). При этом он сомневается, что высказывание принадлежит его сыну, так как пост никто не видел. По словам Шарлота, Эдуарда вчера должны были выпустить из СИЗО, но оставили под арестом «по надуманной причине».

«Речь идет о русскоязычных ублюдках, это не русскоязычные люди, к которым он тоже относится. Наверное, у него к ним претензии. На него дело-то завели. Но у нас есть сомнения, что это вообще его слова. Откуда это взялось? Никто не видел эту запись в Instagram, вот в чем проблема. Ее видел тот, кто подал эту кляузу или этот донос. А кто это вообще сделал? Мы не знаем. Это ничем не подтверждено, поэтому все это вызвало шоковое состояние у всех. В том числе у Эдуарда, которого обязаны были вчера выпустить, поскольку срок содержания под стражей истек. Вместо этого по надуманной причине, по абсолютно надуманной причине, надуманной статье его обвинили непонятно. [Арест] продлили или [дали] новый, можно сказать, потому что по тем статьям срок истек. Человек с вещами приехал, повредил ногу при высадке, и вдруг ему объявляют: «ты никуда не едешь». Я не думаю, что он был доволен. Внешне это не выражалось, скорее, наоборот. Его обязаны были выпустить, поскольку срок содержания по этим статьям вчера истек. Чтобы не выпускать, по надуманным основаниям, как я полагаю, его оставили там», — сказал он.

Валерий отметил, что из-за полученной травмы Эдуарда отвезли в травмпункт, так ему поставили диагноз – растяжение. Отец музыканта не знает, предоставили ли сыну в СИЗО необходимые для лечения мази и бинт.

«Мы его возили в травматологию, там при мне сделали рентген, сказали, что все-таки это растяжение. Растяжение лечится временем, мазями, эластичным бинтом. Предоставили ему это в СИЗО или нет, я не знаю. Передать мы это не можем просто так, к сожалению, любые лекарства [передаются] с разрешения следователя. Этим надо заниматься, мы еще не успели. Но это лечится само, связки потом сокращаются потихоньку, это в течение 5-7 дней все приходит в норму. Вчера мы из травматологии выехали в час ночи», — пояснил он.

Алексей Лапузин, адвокат Шарлота, не смог прокомментировать «Газете.Ru» информацию о возбуждении нового уголовного дела.

До этого Life со ссылкой на Shot сообщило, что против певца Эдуарда Шарлота возбудили пятое уголовное дело. По данным издания, в отношении музыканта возбуждено дело по части 2 статьи 282 УК РФ «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет». Как отмечает Shot, причиной этого могла стать публикация Шарлота, в которой он якобы угрожает русскоязычной аудитории. Издание утверждает, что сейчас пост удален.

Ранее певцу Шарлоту продлили арест по делу о реабилитации нацизма.