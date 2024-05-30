Бивший детей головами о карусель россиянин стал фигурантом уголовного дела

Под Кировом мужчина, который бил детей головами о карусель, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мать одного из пострадавших несовершеннолетних рассказала, что между мужчиной и школьниками произошел конфликт. Россиянин заявил, что несовершеннолетний попал «под горячую руку», отметила женщина.

«У них возник какой-то конфликт. Это вот у детей, которые там гуляли, и у мужчины, он их начал снимать на телефон. Те, кто задирал и был вовлечен в эту ситуацию, они сразу убежали. А мой сын и его друг остались на этой качели, но они даже не поняли, что случилось», — рассказала женщина, передает РЕН ТВ.

По информации издания, подозреваемого задержали. В отношении агрессора возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Инцидент произошел 27 мая в селе Пасегово. Россиянин подбежал к карусели, на которой сидели два мальчика, схватил одного из них за волосы и ударил головой о карусель, второй школьник получил удар ногой.

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