Врач развеял популярные мифы о лазерной коррекции зрения

Мнение о том, что лазерная коррекция зрения — это больно, является мифом. Об этом Сиб.фм рассказал заведующий шестым офтальмологическим отделением (рефракционной хирургии) Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова, врач-офтальмолог высшей категории Ренат Садрутдинов.

По его словам, при хирургическом вмешательстве благодаря современному оборудованию почти невозможно нанести вред глазам.

«По статистике 98% операций по лазерной коррекции зрения проходят идеально, и лишь в 2% возникают какие-то отклонения от нормы. Но самое худшее, что может произойти — это ситуации, при которых мы вынуждены приостановить операцию. Например, из-за самопроизвольного движения пациента в момент, когда важно оставаться неподвижным», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что запланированный результат достигается после первой операции, если у пациентов нет других патологий органа зрения. Кроме того, операция не мешает в дальнейшем физическим нагрузкам, заключил Садрутдинов.

Ведущий лазерный хирург, профессор Татьяна Шилова до этого рассказала «Газете.Ru», что лазерная коррекция зрения противопоказана беременным женщинам. По словам хирурга, операция может иметь непредсказуемый результат.

Ранее сообщалось, что в Бурятии ребенок затолкал бусину в глаз.