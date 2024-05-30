Россиянин рыбачил на пруду и выловил ящик со взрывчаткой

В Удмуртии мужчина выловил из пруда ящик со взрывчаткой во время рыбалки. Об этом сообщает Udm-info.ru.

По информации издания, инцидент произошел в деревне Русский Вожой Завьяловского района. Местный житель рыбачил на пруду, когда нашел на дне водоема тяжелый ящик. Мужчина вскрыл его и увидел комплектующие артиллерийских снарядов. После этого он позвонил в полицию.

Прибывшие на место взрывотехники обследовали ящик, найденный рыбаком, и выяснили, что внутри находятся 20 головных взрывателей от артиллерийских снарядов. Все содержимое находки вывезли на полигон и уничтожили.

До этого россиянин обнаружил авиабомбу времен ВОВ, когда пересаживал дерево на своем участке. Специалисты забрали взрывоопасный предмет, а затем утилизировали его на полигоне Хмелевка.

Ранее в порту Мурманска обнаружили бомбу времен Великой Отечественной.