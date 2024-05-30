Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин рыбачил на пруду и выловил ящик со взрывчаткой

В Удмуртии мужчина во время рыбалки нашел ящик со взрывчаткой

close
100%
freepik.com

В Удмуртии мужчина выловил из пруда ящик со взрывчаткой во время рыбалки. Об этом сообщает Udm-info.ru.

По информации издания, инцидент произошел в деревне Русский Вожой Завьяловского района. Местный житель рыбачил на пруду, когда нашел на дне водоема тяжелый ящик. Мужчина вскрыл его и увидел комплектующие артиллерийских снарядов. После этого он позвонил в полицию.

Прибывшие на место взрывотехники обследовали ящик, найденный рыбаком, и выяснили, что внутри находятся 20 головных взрывателей от артиллерийских снарядов. Все содержимое находки вывезли на полигон и уничтожили.

До этого россиянин обнаружил авиабомбу времен ВОВ, когда пересаживал дерево на своем участке. Специалисты забрали взрывоопасный предмет, а затем утилизировали его на полигоне Хмелевка.

Ранее в порту Мурманска обнаружили бомбу времен Великой Отечественной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами