Петербуржец с женой стал фигурантом дела о растлении из-за разговора с детьми во дворе

Жителя Петербурга задержали из-за разговоров с детьми. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Красногвардейском районе города. На проспекте Ударников женщина заметила 40-летнего мужчину, который общался с детьми и что-то показывал им на телефоне.

Россиянка позвонила в полицию и сообщила о том, что петербуржец якобы показывает несовершеннолетним откровенные фото и в беседе касается соответствующих тем.

Правоохранители оперативно задержали мужчину. Они просмотрели файлы на его устройстве.

«Содержимое телефона говорило не в его пользу и подвело под статью не только его», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении двух и более несовершеннолетних. Также задержали его 39-летнюю супругу. Следователи полагают, что пара растляла своих детей, одному из них семь лет, другому – четыре года.

Ранее детского ортопеда из Твери заподозрили в растлении несовершеннолетних.