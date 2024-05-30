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Ребенок попал в больницу, поползав по недостроенному зданию в Москве

В Москве ребенок попал в больницу, поползав по недостроенному зданию

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Прокуратура Москвы

В Москве мальчик поползал по недостроенному зданию и попал в больницу. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел на территории недостроенного здания на улице Оранжерейной. Трое несовершеннолетних проникли внутрь и, находясь на четвертом этаже строения, один из них оступился и упал с высоты. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

В результате ребенка 2011 года рождения госпитализировали в медицинское учреждение. Данных о его состоянии не поступало.

«Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

До этого в городе Алексине Тульской области в многоэтажке по улице Горького двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. По предварительной информации, девочка облокотилась на москитную сетку и вместе с ней упала с высоты.

Ранее в Стерлитамаке лифт с ребенком сорвался с 10-го этажа.

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