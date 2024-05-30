В Москве произошел сбой во время ОГЭ

Массовый сбой произошел во время сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, сбой произошел во время экзаменов по физике и географии, на местах А3, А4 и В1 во всех школах не запустилась компьютерная программа для тестирования.

Исправление ошибки заняло два часа, часть учеников приступили к заданиям только к 12 часам, часть школьников отказались ждать и решили сдать экзамен в резервный день.

Причина сбоя остается неизвестной.

Психолог семейного центра «Преображение» Марина Волкова до этого объяснила, как настроить школьника на успешную сдачу ЕГЭ и ОГЭ. По ее словам, родителям важно создать психологически комфортную обстановку, чтобы подросток мог настроиться на позитивные мысли.

Перед экзаменами эксперт советует освободить ребенка от рутины домашних дел и обсуждать с ним его успехи, трудности и переживания.

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