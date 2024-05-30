Нутрициолог рассказала о полезных свойствах окрошки

В окрошке содержится большое количество клетчатки, которая дает чувство сытости и улучшает работу пищеварительной системы. Об этом в интервью РИАМО рассказала нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.

Она отметила, что холодный молодой картофель, содержащийся в составе окрошки, является источником резистентного крахмала, из которого кишечные бактерии производят короткоцепочечные жирные кислоты, в том числе масляную кислоту.

«Масляная кислота, в свою очередь, заживляет слизистые, стимулирует рост ворсинок на поверхности стенок желудочно-кишечного тракта и производство муцина — защитной слизи. Также при потреблении резистентного крахмала улучшается сон, увеличивается сжигание жира, снижается потенциальный вред от потребления красного мяса», — рассказала Ильичева.

Она добавила, что зелень и овощи, содержащиеся в блюде, также имеют в своем составе массу питательных и полезных веществ.

До этого Ильичева говорила, что наилучшим источником белка для мясной окрошки будет отварное куриное или говяжье мясо, а также отварной язык. Вареную колбасу она посоветовала не использовать из-за содержания в продукте белка низкого качества, красителей и консервантов.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупреждала, что людям старше 60 лет может быть опасно есть окрошку, потому что она тяжело переваривается и может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.