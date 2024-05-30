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И.о. главы Конституционного суда Украины покинул свой пост

И.о. председателя КС Украины Головатый покинул пост из-за возраста

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Исполняющий обязанности главы Конституционного суда (КС) Украины Сергей Головатый покинул свой пост из-за достижения предельного возраста для этой должности. Об этом сообщила агентству «Укринформ «руководитель управления коммуникаций КС Марьяна Гаевская-Ковбасюк.

«У Сергея Головатого 30 мая прекращены полномочия судьи Конституционного суда в связи с достижением им 70 лет — предельного возраста для пребывания в должности судьи КС», —сказала она.

Управляющая коммуникацией КС Украины добавила, что по данному факту с Головатым прекращены трудовые отношения. В настоящее время у КС Украины нет ни председателя, ни его заместителя. Ожидается, что обязанности председателя суда будет выполнять старший по возрасту судья Виктор Кривенко.

Организация работает на грани кворума: действующими остаются 13 судей при необходимых 18. Для принятия решения Большой палаты КС требуется не менее 10 голосов.

Головатый принял присягу судьи КС в марте 2018 года, осенью 2019 года он был избран заместителем председателя суда. С марта 2021 года он начал исполнять обязанности главы организации после того, как президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с этой должности Александра Тупицкого.

В феврале Головатый задекларировал собственный храм, входящий в раскольническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Сообщалось, что это был Покровский храм, чей настоятель Александр Барей в 2016 году для борьбы с канонической УПЦ обращался к экстрасенсам.

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