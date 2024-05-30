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МЧС разработало приложение, информирующее об угрозах

МЧС РФ разработало приложение для мобильных устройств с сообщениями об угрозах

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Специалисты МЧС России разработали приложение для мобильных устройств, которое сообщает пользователям об угрозах. Об этом рассказал директор департамента оперативного управления МЧС РФ Анатолий Елизаров, чьи слова приводит ТАСС.

«МЧС России разработал приложение для мобильных устройств, в котором реализована возможность экстренного получения всплывающего сообщения об угрозах», — сказал Елизаров на пленарном заседании международного салона «Комплексная безопасность — 2024». Он отметил, что работа по развитию систем оповещения населения продолжается.

До этого глава МЧС России Александр Куренков в ходе своего выступления в Совете Федерации сообщил, что для оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций могут быть использованы домофоны.

30 мая в МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре в столице во второй половине дня.

Ранее в МЧС рассказали, в каком вагоне поезда безопаснее находиться при теракте с подрывом ж/д состава.

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