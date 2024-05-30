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ФТС: житель Крыма незаконно поставлял вооружение в США

В Москве таможенники нашли посылки в США с бронежилетами

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Специалисты Южной оперативной и Центральной почтовой таможен задержали в Москве посылки с военной амуницией, которые должны были переправить в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

По данным журналистов, в посылках находились бронежилеты, военная одежда, спецсредства и прибор ночного видения. Выяснилось, что отправителем военной продукции является 40-летний житель Крыма. Оказалось также, что он арендовал склад, на котором хранил бронежилеты и другие комплектующие военного назначения.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства деятельности мужчины.

24 мая российские таможенники не дали вывезти на Украину через Грузию установки для сброса снарядов и ракет военной авиацией. Как установили специалисты, двое граждан РФ и двое граждан Грузии организовали пересылку этого военного оборудования за границу. Они действовали по указанию зарубежных координаторов.

Ранее сообщалось, что руководителя таможенного поста «Лесной порт» заподозрили в коррупции.

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