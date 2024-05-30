Россияне рассказали, чем планируют заниматься летом

Больше половины россиян ждут лета, чтобы заниматься любимым хобби, выявил опрос сервиса Работа.ру и соцсети Одноклассники, который есть в распоряжении «Газеты.Ru».

57% опрошенных сказали, что смогут заниматься любимыми хобби, которыми не получается увлекаться так активно в другое время года. 16% планируют найти новое занятие, а для 27% летом ничего не поменяется.

Опрос показал, что летний сезон у россиян больше ассоциируется со спортом — так, 66% ждали лета, чтобы проводить свое свободное время активнее. Из них — 26% будут кататься на велосипедах, 11% начнут бегать, 10% займутся бадминтоном, 7% — баскетболом, футболом и волейболом, 6% начнут практиковать теннис на улице, а 3% хотят кататься на сапах. По 1% проголосовали за гольф, квадроциклы и вейксерфинг.

В исследовании приняли участие более 3 500 пользователей из всех регионов России.

По данным Одноклассников, интерес к контенту о спортивной тематике в преддверии летнего сезона действительно растет. Начиная с марта пользователи активно подписываются на группы про спорт — число подписчиков этих групп с начала марта до начала мая увеличилось на 31%. При этом, если в марте подписчиков больше интересуют тематики фитнеса и похудения, то уже ближе к середине мая пользователи ищут единомышленников в группах про теннис, бадминтон, футбол.

Помимо спорта, 61% россиян планируют больше гулять на свежем воздухе, 33% будут заниматься садоводством, а 19% хотят рыбачить. Как показывают данные ОК, интерес среди пользователей к контенту про садоводство растет с середины февраля-начала марта, когда россияне начинают активно готовиться к дачному сезону. При этом, в текущем году спрос на контент про садоводство особенно заметен среди пользователей до 30 лет (+15% год к году).

Чаще всего участники исследования занимаются любимым хобби в одиночестве (58%). 39% приглашают присоединиться семью, 28% — друзей, 17% — партнера, а 4% — коллег.