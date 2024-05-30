Во второй половине дня 30 мая в Москве ожидается гроза

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве во второй половине дня 30 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС РФ по городу.

По информации ведомства, в период с 12:00 до 22:00 в российской столице прогнозируются кратковременный дождь и гроза. При этом скорость порывов ветра может достигнуть 15 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями представители МЧС РФ призвали жителей и гостей Москвы соблюдать осторожность, а также не оставлять детей без присмотра. Водителям рекомендовали снизить скорость движения своих автомобилей и увеличить дистанцию от других транспортных средств.

Кроме того, владельцев машин попросили избегать внезапных маневров на дорогах и не парковать свои автомобили рядом с деревьями. Пешеходов, в свою очередь, призвали держаться подальше от шатких конструкций. В том числе речь идет о рекламных щитах.

До этого главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в ночь на 31 мая в городе может установиться рекордно теплая погода. Если температура воздуха в этот день не опустится ниже +17°C, то будет побит рекорд 1979 года. В аналогичный день того года столбики термометров показывали ровно +17°C.

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