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Петербургского охранника задержали за регулярное развращение школьницы

78.ru: в Петербурге охранника задержали по подозрению в развращении школьницы

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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Петербурге задержали охранника, подозреваемого в регулярном развращении 14-летней школьницы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, правоохранительные органы придерживаются версии, что 40-летний ранее не судимый охранник неоднократно совершал в отношении девушки-подростка развратные действия в подъезде дома и других неустановленных местах. Противоправные действия он совершал в период с 1 октября прошлого года по 27 мая этого года.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Сообщается, что его поместили в изолятор.

До этого стало известно, что пенсионера из Удмуртии будут судить за совращение внучек супруги. В силу малолетнего возраста потерпевшие не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий, а также оказать насильнику активное сопротивление.

Ранее нелегальный мигрант познакомился с девочкой в интернете и развратил ее в парке Москвы.

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