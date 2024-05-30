Петербургского охранника задержали за регулярное развращение школьницы

В Петербурге задержали охранника, подозреваемого в регулярном развращении 14-летней школьницы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, правоохранительные органы придерживаются версии, что 40-летний ранее не судимый охранник неоднократно совершал в отношении девушки-подростка развратные действия в подъезде дома и других неустановленных местах. Противоправные действия он совершал в период с 1 октября прошлого года по 27 мая этого года.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Сообщается, что его поместили в изолятор.

До этого стало известно, что пенсионера из Удмуртии будут судить за совращение внучек супруги. В силу малолетнего возраста потерпевшие не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий, а также оказать насильнику активное сопротивление.

Ранее нелегальный мигрант познакомился с девочкой в интернете и развратил ее в парке Москвы.