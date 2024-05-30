В Москве приставы пришли в деловой центр «Китай-город»

В Москве полицейские и судебные приставы остановили работу делового центра «Китай-город» в Солянском проезде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В здание ограничили доступ, на входе всех проверяют и записывают. Предварительно, там идут обыски, изымают документы. Все в рамках дела экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, активы которого переходят государству», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, компанию-владельца здания также связывают с Хотиным.

В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима экс-владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина. Его обвинили в растрате 23,6 млрд рублей.

Кроме того, суд признал виновными трех других фигурантов дела. Директора филиала «Югры» в Москве Нину Чернову приговорили к шести годам колонии общего режима, бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева — к восьми годам колонии общего режима, а экс-президента «Югры» Алексея Нефедова — к 8,5 годам общего режима.

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