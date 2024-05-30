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Минюст Украины будет определять нюансы службы заключенных в ВСУ

Минюст Украины: ведомство определит нюансы службы мобилизованных заключенных

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая заявила, что ведомство будет определять нюансы службы мобилизованных заключенных. Об этом сообщает издание Нromadske.

По словам Высоцкой, сейчас около четырех тысяч заключенных изъявили желание поступить на службу. Она уточнила, что всего на Украине более 26 тысяч осужденных, которых нельзя считать «резервом». При этом в мобилизационный потенциал, по данным замглавы Минюста, нужно учесть 50 тысяч человек, отбывших наказание.

«Где эти люди будут служить и будут ли вообще держать в руках оружие — определяет министерство обороны. Это не наша компетенция», — сказала Высоцкая.

Она допустила, что целесообразным было бы совмещать их с уже имеющими боевой опыт. По ее мнению, ведомство не должно давать осужденным возможность «отслужиться в тыловых подразделениях, заменив наказание фактически на свободу».

Высоцкая отметила, что за этой системой стоит большое число желающих справедливости пострадавших и семей. Поэтому, по ее мнению, должно быть компромиссное решение — не склоняться в сторону «мясных» подразделений, но и не заменять наказание службой в легких условиях.

28 мая министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что более 600 заключенных на Украине были условно-досрочно освобождены и вступили в ряды вооруженных сил — их отправят в штурмовые подразделения. Министр также предложил принимать в ряды ВСУ тех, кто был осужден за тяжкие преступления. По его мнению, такие люди смогли бы хорошо воевать.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказывал мнение, что мобилизация заключенных, проводимая Киевом, может привести к увеличению уровня преступности в западной и центральной частях Украины.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.

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