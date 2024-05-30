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Беспилотник оставил 1875 абонентов в Запорожской области без света

В Запорожской области 1875 абонентов остались без света из-за атаки дрона

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Shutterstock

Беспилотный летательный аппарат Украины атаковал подстанцию в Запорожской области, без электричества остались 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и населенного пункта Великая Знаменка. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В результате атаки вражеского беспилотника по электроподстанции без электричества остаются 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка», — написал он.

По словам Балицкого, специалисты ликвидируют последствия атаки, идет восстановление критической инфраструктуры.

30 мая сообщалось, что обломки украинского дрона упали на трансформаторную подстанцию в Краснодарском крае, в результате объект получил повреждения, но незначительные.

До этого в Минобороны России сообщали о массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. По данным ведомства, в общей сложности были уничтожены пять дронов.

Ранее власти Новороссийска предупредили жителей о возможной воздушной угрозе.

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