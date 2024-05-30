Беспилотник оставил 1875 абонентов в Запорожской области без света

Беспилотный летательный аппарат Украины атаковал подстанцию в Запорожской области, без электричества остались 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и населенного пункта Великая Знаменка. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«В результате атаки вражеского беспилотника по электроподстанции без электричества остаются 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка», — написал он.
По словам Балицкого, специалисты ликвидируют последствия атаки, идет восстановление критической инфраструктуры.
30 мая сообщалось, что обломки украинского дрона упали на трансформаторную подстанцию в Краснодарском крае, в результате объект получил повреждения, но незначительные.
До этого в Минобороны России сообщали о массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. По данным ведомства, в общей сложности были уничтожены пять дронов.
Ранее власти Новороссийска предупредили жителей о возможной воздушной угрозе.