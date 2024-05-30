Жителям Петербурга пообещали рекордно теплую ночь 31 мая

Ночь на пятницу, 31 мая, в Санкт-Петербурге может стать рекордно теплой. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, передает «Мойка78».

По его словам, если температура воздуха в этот день не опустится ниже +17°C, будет побит рекорд 1979 года (+17,0°C). При этом синоптик отметил, что в ночь на 30 мая в городе уже зафиксировали самую теплую погоду за всю историю наблюдений — температура в этот день не опустилась ниже +17,8°C. Предыдущий рекорд дня был зафиксирован в 1889 году (+16,6°C).

Колесов добавил, что Петербург все еще находится под влиянием теплого и неустойчивого воздуха, который приносит жаркую погоду, однако в городе возможны кратковременные ливни с возможным градом. В пятницу осадков будет меньше, но температура воздуха поднимется выше обычного летнего уровня, заключил он.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Москве и Московской области до конца недели будет сохраняться теплая погода. По его словам, максимальная температура воздуха в регионе в ближайшие дни будет находиться в пределах +21...+26°С.

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