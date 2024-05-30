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Врач дал советы по выбору солнцезащитных очков

Врач Куренков: солнцезащитные очки помогут защитить сетчатку глаз от повреждений

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Depositphotos

Для защиты глаз от чрезмерного воздействия солнца на сетчатку важно носить солнцезащитные очки с ультрафиолетовым. Об этом RT рассказал профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

По его словам, в солнечную погоду очки являются обязательным аксессуаром, потому что при постоянном нахождении в зоне повышенной инсоляции можно повредить центральную зону сетчатки. Это грозит появлением заболеваний, которые приведут к инвалидности, предупредил эксперт.

Профессор отметил, что приобрести оправу со стеклами, которые точно защитят глаза от ультрафиолета, можно только в специализированных местах.

«На рынках продается некачественная солнцезащитная продукция, которая может еще больше навредить глазам. Тем более что при использовании затемнения зрачок расширяется и доступ к глазному дну становится более свободным. Несмотря на то что там (на продаваемой продукции. — Прим. ред.) может быть написано, что есть ультрафиолетовая защита, это не всегда может соответствовать истине», — заключил Куренков.

Врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кусков до этого рассказал «Газете.Ru», что для того, чтобы выбрать действительно работающие солнцезащитные очки, важно обращать внимание на маркировку, указанную на заушниках или в паспорте изделия. По его словам, лучше выбирать аксессуар с маркировкой UV400.

Ранее врач рассказала, зачем носить солнцезащитные очки в пасмурные дни.

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