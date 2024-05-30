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В Новороссийске отменена воздушная опасность

Сигнал воздушной опасности отменили на территории Новороссийска

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AP

Сигнал воздушной опасности отменен в Новороссийске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Андрей Кравченко.

«Отмена воздушной угрозы. Опасности для жителей Новороссийска нет», — написал чиновник.

Кравченко призвал граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в его социальных сетях, на официальной странице администрации, на радио «Новая Россия» (104 ФМ), телеканале «Новороссийск».

Службы безопасности заявили о возможной воздушной угрозе в Новороссийске утром 30 мая. Кравченко просил жителей города не подходить к окнам в домах и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице, — укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).

Незадолго до этого Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 30 мая уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, беспилотники самолетного типа и безэкипажные катера, принадлежащие ВСУ и готовящиеся атаковать объекты на российской территории.

Ранее Путин заявил о желании России присоединиться к западным объединениям.

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