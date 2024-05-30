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Врач рассказал, чем жара опасна для здоровья

Врач Рябков: жара может повысить уровень стресса и ухудшить сон

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Жара может негативно сказываться на состоянии людей, в том числе повышать температуру тела, что грозит обезвоживанием и серьезными нарушениями работы организма. Об этом RT рассказал специалист сервиса Budu, терапевт Андрей Рябков.

По его словам, обезвоживание способно ослабить человека, затруднить нормальное функционирование его организма, ухудшить кровоток и увеличить риски для сердца. Одним из самых серьезных последствий перегрева может стать тепловой удар.

«Тепловой удар требует немедленной медицинской помощи и может иметь тяжелые последствия. Помимо этого, жара может повышать уровень стресса, ухудшать концентрацию внимания, сон и работоспособность человека. Негативное влияние она оказывает и на кожу, вызывая обгорание и преждевременное старение», — сказал Рябков.

Тем, кто принимает антибиотики или химиотерапевтические препараты, лучше всего избегать нахождения на открытом солнце, потому что они повышают чувствительность кожи и могут спровоцировать появление солнечных ожогов, заключил врач.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов до этого говорил, что влияние на иммунитет оказывает не устойчивая жаркая погода, а резкие перепады температуры. По его словам, при резкой смене температуры человеческий организм будет тратить время на то, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Ранее в России рекомендовали сократить рабочий день из-за жары.

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