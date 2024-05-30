Жители Харьковской области сбегают в леса, чтобы спрятаться от солдат вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Депутата цитирует ТАСС.

По словам парламентария, ВСУ насильно выселяют людей из их домов, перемещая их в пункты временного размещения, однако украинцы сбегают оттуда.

«Часть людей находит возможности, находит транспорт и возвращается по ночам домой, прячется в подвалах домов, сейчас лето, в лесах делают землянки, чтобы переждать это смутное время», — рассказал Водолацкий.

Депутат заявил, что многие жители Харьковской области ждут прихода российских войск, чтобы получить паспорт РФ и «свободно себя чувствовать».

Министерство обороны РФ в последние недели сообщает об успехах российских войск в Харьковской области. Несколько населенных пунктов были взяты под контроль российской армии. Официальные лица Украины признавали сложной ситуацию на этом направлении.

19 мая назначенный Киевом глава харьковской администрации Олег Синегубов сообщил, что из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов эвакуировали свыше 10 тысяч человек.

Ранее Сырский обозначил главные приоритеты ВСУ на Харьковском направлении.