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Воспитателю детсада грозит штраф за побои из-за обвинений в ударе девочки линейкой

E1.ru: в Свердловской области воспитателя обвинили в побоях в отношении детей

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Depositphotos

В Свердловской области воспитателя детсада обвинили в том, что она ударила девочку линейкой по животу, укладывая ребенка спать. Об этом в Telegram-канале сообщает E1.ru.

По информации издания, инцидент произошел в детсаду «Солнышко» в поселке Белоярский. Мать воспитанницы рассказала, что дочь ей сообщила о побоях со стороны воспитателя — педагог якобы шлепала детей после прогулок, а саму девочку хватала за руку и тащила в угол.

После рассказа дочери женщина поговорила с сотрудниками детсада и те ей рассказали, что воспитатель якобы ударила ее дочь линейкой по животу, когда та не могла уснуть. После этого мать ребенка обратилась в правоохранительные органы и управление образования.

После проверки в прокуратуре заключили, что воспитателю грозит штраф по административной статье о побоях — против нее дали показания другие сотрудники детсада. Отмечается, что эти работники находятся в конфликте с педагогом.

Сама воспитательница назвала данные против нее показания ложью. Конфликт между сотрудниками детсада длится не первый год.

Ранее в Щелково возбудили дело в отношении ударившего ребенка воспитателя.

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