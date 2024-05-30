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В Дагестане грузовой поезд врезался в легковую машину

В Дагестане поезд сбил легковой автомобиль на рельсах

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Shutterstock/Anna Nestera

В Дагестане машина выехала на переезд перед грузовым поездом. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел между станциями Ачи и Манас. Утром средство передвижения столкнулось с автомобилем. Машинист попытался затормозить, но из-за небольшого расстояния сделать это не удалось.

Во время произошедшего никто из членов локомотивной бригады не пострадал. Приехавшие на место медики не смогли спасти троих пассажиров автомобиля.

В ведомстве напомнили о том, что важно проявлять бдительность во время движения по путям и строго соблюдать правила дорожного движения.

До этого в Приморском крае школьник оказался на рельсах и пострадал. Школьник решил прокатиться между вагонами грузового поезда, для чего схватился за крепление вагона. Ему удалось проехать около 500 метров. После этого подросток сорвался и упал под колеса, где ему отрезало ногу.

Ранее российские футболистки учинили дебош в поезде.

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